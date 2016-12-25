Ижевск. Удмуртия. Главную елку Удмуртии открыли на центральной площади Ижевска. Праздничное событие состоялось вечером в субботу, 24 декабря.

По этому поводу в центре города развернулись настоящие новогодние гуляния с музыкой, песнями, Дедом Морозом, Снегурочкой, лесными жителями и многими другими сказочными персонажами. Кроме того, в честь праздника новогоднюю песню исполнил заместитель главы администрации по социальной политике Михаил Тарасов.

Подробнее, в нашем небольшом сюжете в центральной площади Ижевска.

Открытие елки в Ижевске