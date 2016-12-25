Москва. Россия. На борту рухнувшего самолета ТУ-154 Минобороны России находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«На борту самолета были 8 членов экипажа и 84 пассажира», - сообщил «Интерфаксу» Конашенков.

По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий.

В связи с крушением самолета Минобороны России организована «горячая линия», телефон: 8 800 100 18 86.

Лайф также сообщает, что на борту упавшего в море самолёта Ту-154 находился генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Генерал Халилов является художественным руководителем хора имени Александрова Министерства обороны России.

Также RT со ссылкой на пресс-службу «Первого канала» написал имена трех сотрудников, которые летели в Сирию этим рейсом.

«Дмитрий Рунков, корреспондент, и Вадим Денисов, оператор, звукооператор Александр Сойдов находились на борту самолёта», — сказали в пресс-службе.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту крушения самолета.

Напомним, судно пропало с радаров в районе Сочи через несколько минут после взлета. Уже называются предварительные причины падения ТУ-154. Сюда относят ошибки при пилотировании и техническую неисправность. Ранее обнаружили предполагаемое место падения.