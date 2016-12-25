Тбилиси. Грузия. Тюремное наказание за употребление марихуаны отменили в Грузии. Как пишет Life, такое решение вынес Конституционный суд страны.

Служители Фемиды признали, что правовая норма, которая предусматривает лишение свободы за приобретение и хранение марихуаны до 70 гр для личного пользования, не является конституционной. Якобы такой объем указывает на то, что наркотик приобретается с целью дальнейшего сбыта, а лишать свободы в таком случае, по мнению членов суда, негуманно и противоречит конституции.

При этом, получилось так, что то когда речь шла о малых объёмах, к примеру, 5 гр, в силу вступали уже другие статьи Уголовного кодекса, а наказание было вполне реальным.

В итоге после жалобы аппарата омбудсмена Конституционный суд вынес решение, что «норма об употреблении малого количества марихуаны, а также приобретение, хранение и изготовление в личных целях, повторяет смысл уже признанной неконституционной нормы и признал спорную норму неконституционной».