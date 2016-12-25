Москва. Россия. Минобороны России опубликовало список пассажиров, на борту рухнувшего ТУ-154. Среди них военнослужащие, гражданские служащие, журналисты, члены экипажа и артисты ансамбля имени Александрова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Состав экипажа Ту-154 85572:



1. м-р Волков Р.В.



2. к-н Ровенский А.С.



3. п/п-к Петухов А.Н.



4. к-н Мамонов А.В.



5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.



6. м-р Трегубов В.А.



7. ст. л-т Сушков B.C.



8. ст. л-т Суханов А.О.



Список лиц, перевозимых на воздушном судне:



Военнослужащие:



1. гл Халилов В.М.



2. п-к Хасанов А.Б.



3. п-к Ваганов А.И.



4. п-к Иванов А.Ю.



5. п/п-к Колосовский А.В.



6. м-р Долинский А.И.



7. п-к Негруб А.Н.



8. к-н Абросимов С.С.



Федеральные государственные гражданские служащие:



1. Губанков А.Н.



2. Бадрутдинова О.Т.



Международная общественная организация «Справедливая помощь»:



1. Глинка Е.П.



Средства массовой информации:



1.Рунков Д.А.



2.Денисов В.В.



3.Сойдов А.А.



4.Лужецкий М.В.



5.Обухов П.К.



6.Пестов О.М.



7.Ржевский В.В.



8.Суранов А.А.



9.Толстов Е.В.



ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:



1. Сонников А.В.



2. Гужова Л.А.



3. Ивашко А.Н.



4. Бродский В.А.



5. Булочников Е.В.



6. Голиков В.В.



7. Осипов Г.Л.



8. Санин В.В.



9. Майоров К.В.



10. Буряченко Б.Б.



11. Бобовников Д.В.



12. Баздырев А.К.



13. Белоножко Д.М.



14. Бесчасинов Д.А.



15. Васин М.А.



16. Георгиян А.Т.



17.Давиденко К.А.



18.Денискин С.И.



19.Журавлев П.В.



20.Закиров P.P.



21.Иванов М.А.



22.Иванов А.В.



23.Котляр С.А.



24.Кочемасов А.С.



25.Кривцов А.А.



26.Литвяков Д.Н.



27.Мокриков А.О.



28.Моргунов А.А.



29.Насибулин Ж.А.



30.Новокшанов Ю.М.



31.Поляков В.В.



32.Савельев А.В.



33.Соколовский А.В.



34.Тарасенко А.Н.



35.Трофимов А.С.



36.Узловский А.А.



37.Халимон B.JI.



38.Штуко А.А.



39.Крючков И.А.



40.Ермолин В.И.



41.Быков C.JI.



42.Колобродов К.А.



43.Корзанов О.В.



44.Ларионов И.Ф.



45.Ляшенко К.И.



46.Михалин В.К.



47.ст.с-т Попов В.А.



48.Разумов А.А.



49.Серов А.С.



50.Шахов И.В.



51.Арчукова А.А.



52.Гильманова P.P.



53.Игнатьева Н.В.



54.Клокотова М.А.



55.Корзанова Е.И.



56.Пырьева Л.А.



57.Сатарова В.И.



58.Трофимова Д.С.



59.Хорошова Л.Н.



60.Цвиринько А.И.



61.Шагун О.Ю.



62.Гурар Л.И.



63.Сулейманов Б.Р.



64. Столяр И.В.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту крушения самолета.

Напомним, судно пропало с радаров в районе Сочи через несколько минут после взлета. Уже называются предварительные причины падения ТУ-154. Сюда относят ошибки при пилотировании и техническую неисправность. Ранее обнаружили предполагаемое место падения.