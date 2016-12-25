Шанхай. Китай. Китайский футбольный клуб «Шанхай СИПГ» планирует выкупить полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя. Как пишет Росбалт, за бельгийца руководство команды из Поднебесной готово заплатить 26,1 млн рублей.

По данным СМИ, клубы уже достигли принципиальной договоренности, однако переговоры еще продолжаются.

Сначала «Шанхай» предложил 27-летнему игроку зарплату 12,5 млн долларов в год, однако получил от спортсмена отказ.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на «покупку» Витселя является туринский «Ювентус», но, как выяснилось позже, переговоры зашли в тупик.

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики» за 40 млн евро. Он самый дорогой футболист «Зенита».