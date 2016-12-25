Ижевск. Удмуртия. Двух, ранее судимых мужчин, подозревают в квартирных кражах в Ижевске и Воткинске. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, с сентября по декабрь 2016 года задержанные «обчистили» порядка 30 квартир.

«Во всех случаях преступления совершались путем отжатия створок окон. Из квартир злоумышленники похищали шубы, ювелирные изделия, деньги, бытовую технику, старинные монеты», - говорится в сообщении.

В ходе обыска по их месту жительства, у молодых людей изъяли 230 тыс. рублей и часть похищенного имущества, которое они хранили в ножках мебели и мягких игрушках.

По факту происшествия мужчин обвинили в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 158 УК России («Кража»). Оба злоумышленника заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.