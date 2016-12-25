Афины. Греция. Вооруженный мужчина в костюме греческого «Деда Мороза» – Святого Василия – ограбил кондитерскую в Афинах. Как пишет РГ, об этом сообщили местные правоохранители.

«Потрясенные служащие кондитерской передали ему выручку из кассы. После этого вооруженный «Святой Василий» вышел и скрылся», - цитирует издание сообщение стражей порядка.

Сразу после нападения полицейские начали прочесывать район в поисках преступника.

Святой Василий играет в Греции роль Деда Мороза. Греческие дети ждут, что он придет к ним в дом через трубу и оставит подарок.