Кизнер. Удмуртия. Войсковая часть в Кизнере потребовала вернуть гражданского сотрудника компенсационную излишне начисленную надбавку к зарплате за работу с химическим оружием. Как сообщает пресс-служба Кизнерского районного суда, женщина получала дополнительную сумму, но, якобы, фактически не выполняла ту работу, которая предусматривает доплату за вредные условия.

Сотрудница военчасти добровольно вернуть деньги отказалась. Суд исковые требования также не удовлетворил, мотивировав, что «нормы международного и гражданского права не содержат оснований для взыскания суммы задолженности в судебном порядке с работника, которому была излишне начислена заработная плата по вине работодателя».