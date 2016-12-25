Сочи. Россия. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта Минобороны Ту-154 в районе Сочи. Как сообщает RT со ссылкой на собственные источники, в районе места падения авиасудна найдены тела пятерых человек.

Известно также, что Путин поручил Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию крушения самолёта Ту-154, который был выпущен в 1983 году и прошел ремонт в декабре 2014 года.

На данный момент в поисковой операции у черноморского побережья Сочи участвуют четыре судна и пять вертолётов.

В катастрофе погибли сотрудники трех телеканалов: «НТВ», «Первого канала» и ТК «Звезда». Также в самолете находились несколько десятков артистов ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить в Сирии.

«Из тех, кто изначально был в списках, но не полетел, знаю только про себя. Дня за 2 до полета меня заменили, еще остались люди, не вошедшие в квоту. То есть лететь должно было определенное количество человек, по-моему, около 90, а в штате ансамбля людей больше. К тому же не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму», - рассказал «Интерфаксу» артист хора ансамбля Сергей Хлопников.

Он также пояснил, что музыкантов на борту не было, так как должны были выступать под минусовую фонограмму.

В Минобороны подтвердили, что на борту самолет находилась гражданский активист, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как «Доктор Лиза».

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту крушения самолета. Минобороны опубликовало список находившихся на борту.

Напомним, судно пропало с радаров в районе Сочи через несколько минут после взлета. Уже называются предварительные причины падения ТУ-154. Сюда относят ошибки при пилотировании и техническую неисправность. Ранее обнаружили предполагаемое место падения.