Ижевск. Удмуртия. В 2016 году в Удмуртии ни одна из конфессий не преумножила количество своих организаций, кроме православия. Об этом сообщает пресс-служба ижевской епархии со ссылкой на начальника отдела по развитию институтов гражданского общества управления по внутренней политике администрации главы и правительства региона Сергея Иванова.

«Все новые религиозные организации, появившиеся в отчетный период, являются православными приходами», - сказал Иванов.

По его словам представители других конфессий в текущем году новых организаций не зарегистрировали.

Некоторые итоги уходящего года подвел и митрополит ижевский и удмуртский Викторин.

«На сегодняшний день, в Ижевской епархии действуют два женских монастыря и одна монашеская община, находящаяся в процессе регистрации. Приходов насчитывается 88, из них 7 было создано в этом году. Всего в епархии насчитывается 134 молитвенных помещения, из которых 70 – это храмы, а остальные – молитвенные дома и домовые храмы. Священнослужителей в епархии насчитывается 120 человек. Из них, 19 – это дьяконы и один архиерей. За год было совершено 13 хиротоний», - подытожил Викторин.