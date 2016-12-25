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Декабрь 2016
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Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по жертвам авиакатастрофы в Сочи

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Минобороны России: на месте крушения ТУ-154 выживших пока не обнаружили

К поискам подключили шесть кораблей и судов Черноморского флота и 63 водолаза.

Минобороны России: на месте крушения ТУ-154 выживших пока не обнаружили
Фото:life.ru
Минобороны, авиация, Москва, Россия, Сочи, происшествие, крушение самолета


14:11

Сочи. Россия. В Минобороны России сообщили, что на месте крушения ТУ-154 выживших пока не обнаружили. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается», - сообщили в военном ведомстве. 

Интернет-издание Лайф со ссылкой на ТАСС сообщает, что на данный момент найдены тела семи погибших.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту крушения самолета. Минобороны опубликовало список находившихся на борту. 

Напомним, судно пропало с радаров в районе Сочи через несколько минут после взлета. Уже называются предварительные причины падения ТУ-154. Сюда относят ошибки при пилотировании и техническую неисправность. Ранее обнаружили предполагаемое место падения. 

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