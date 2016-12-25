Москва. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе лайнера ТУ-154 Минобороны России в акватории Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс.

Глава государства также поручил создать комиссии по расследованию катастрофы, которую возглавит министр транспорта России Максим Соколов.

«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших», - сказал Путин, выразив соболезнования родственникам экипажа и пассажиров лайнера.

По данным российского министерства обороны, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря. Около 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета отметка самолета ТУ-154 пропала с экрана радаров.

На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Список жертв катастрофы опубликован на сайте оборонного ведомства. Среди них оказались артисты ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и знаменитая «Доктор Лиза». Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу военно-космических сил России.

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением ТУ-154 (на 13:00)