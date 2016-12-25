США. Американские ученые выяснили, лучший возраст для отцовства находится между 30 и 40 годами. Как пишут Аргументы Недели, к такому заключение позволило прийти проведенное исследование.

Эксперты выяснили, что эмоциональная и психологическая готовность к появлению на свет потомства наступает у мужчин после 30 лет. Представители сильной половины человечества осознают свое природное предназначение гораздо позже женщин, и раньше в силу своей «незрелости» просто не могут дать полноценное воспитание своим детям.

Немаловажную роль играет и материальное становление: на четвертом десятке мужчины, как правило, уже имеют стабильный доход для обеспечения собственной семьи. После 40 появление на свет наследников чревато риском различных патологий, в частности аутизма.