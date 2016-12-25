США. Известный голливудский актер Николас Кейдж намерен через суд добиться единоличной опеки над сыном – 11-летним Кал-Элом. Как пишет 7days, актер и его супруга Элис формально не разведены, но живут раздельно.

О расставании пары стало известно еще летом, но Николас и Элис решили не оформлять пока расторжение своего брака, боясь травмировать сына бракоразводным процессом. Супруги договорились, что часть времени мальчик будет проводить с матерью, а часть — с отцом.

Однако супругу актера не устроило, что Кейдж и Кал-Эл постоянно находсятся в разъездах.

«Кейдж последнее время работает очень много: в этом году на экраны вышли целых пять фильмов с его участием, а на следующий к него запланировано целых шесть премьер», - отмечает издание.

Ссоры между супругами привели к тому, что Николас решил оормить опеку над сыном через суд.