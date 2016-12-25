Дамаск/Берлин. Лидеры Сирии и Германии выразили соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью экипажа и пассажиров лайнера ТУ-154 Минобороны России в Сочи. Об этом пишут Известия.

«Мысленно она (Меркель. — Ред.) с близкими многочисленных жертв», - цитирует издание заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

В свою очередь глава германского министерства иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что «возможно, еще удастся обнаружить выживших».

«Новости о крушении российского военного самолета с великим военным хором на борту над Черным морем вызывает у меня глубокую печаль. Я надеюсь, что, возможно, еще удастся обнаружить и спасти выживших», - заявил министр.

Сирийский лидер Башар Асад написал в телеграмме, направленной Путину, что «Сирия остается соратником России в борьбе с терроризмом».

«С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья», — говорится в обращении Башара Асада к главе России.

По данным российского министерства обороны, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря. Около 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета отметка самолета ТУ-154 пропала с экрана радаров.

На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Список жертв катастрофы опубликован на сайте оборонного ведомства. Среди них оказались артисты ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и знаменитая «Доктор Лиза». Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу военно-космических сил России.

26 декабря объявлено в России днем национального траура.