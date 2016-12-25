Москва. Первый зампред Госдумы России по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон должен был лететь в Латакию на разбившемся под Сочи самолетом Минобороны. Об этом пишут в воскресенье, 25 декабря, Известия.

По словам певца, на новогодний концерт для военнослужащих военно-космических сил России, находящихся на авиабазе Хмеймим, его позвал руководитель ансамбля Александрова Валерий Халилов.

«У нас был концерт с ними в Колонном зале, и руководитель ансамбля Валерий Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение», — рассказал Иосиф Кобзон.

Он также сказал, что новости о катастрофе стали для него «настоящим шоком».

«Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории», — пояснил артист.

По данным российского министерства обороны, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря. Около 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета отметка самолета ТУ-154 пропала с экрана радаров.

На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Список жертв катастрофы опубликован на сайте оборонного ведомства. Среди них оказались артисты ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и знаменитая «Доктор Лиза». Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу военно-космических сил России.

26 декабря объявлено в России днем национального траура.