Ижевск. Удмуртия. Железный бак водонапорной башни упал в поселке Шунды под Ижевском. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Удмуртии.

По данным ведомства, сооружение состоит на балансе коттеджного поселка. Сейчас водоснабжение населенного пункта осуществляется с помощью муниципального предприятия «Ижводоканал».

Ранее интернет газета «День.org» писала, что из-за разрушения башни без воды остались от 50 до 100 домов на улицах Учхозная и 2-ая Учхозная.