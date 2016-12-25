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Декабрь 2016
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Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по жертвам авиакатастрофы в Сочи

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Власти Удмуртии отменили традиционный новогодний бал из-за траура по жертвам авиакатастрофы в Сочи

Глава республики Александр Соловьев выразил соболезнования родственникам и близким погибших в акватории Черного моря.

Власти Удмуртии отменили традиционный новогодний бал из-за траура по жертвам авиакатастрофы в Сочи
Фото:@arzil2
траур, авиакатастрофа, Сирия, Удмуртия, Сочи, глава Удмуртии


20:25

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии выразил соболезнования жертвам катастрофы ТУ-154 Минобороны России над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Неожиданное известие о страшной трагедии в районе Сочи острой болью отозвалось в сердцах жителей Удмуртии, - сказано в тексте соболезнования Главы республики. – Очень жаль, что люди, искренне желавшие накануне Нового года помочь другим в трудной ситуации, оказались жертвами. Это невосполнимая утрата. Передаю слова сопереживания и поддержки семьям, родным, близким и коллегам погибших. Вечная память ушедшим», - говорится в сообщении.

В нем также сказано, что власти республики решили отменить традиционный новогодний бал из-за траура по жертвам катастрофы, объявленного на 26 декабря. 

По данным российского министерства обороны, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря. Около 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета отметка самолета ТУ-154 пропала с экрана радаров. На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Список жертв катастрофы опубликован на сайте оборонного ведомства. Среди них оказались артисты ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и знаменитая «Доктор Лиза». Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу военно-космических сил России. 

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