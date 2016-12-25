Ижевск. Удмуртия. В авиакатастрофе ТУ-154 в Сочи погиб выпускник детской школы искусств №2 Ижевска Радик Закиров. Об этом в воскресенье, 25 декабря, написал на своей странице в Фейсбуке директор учебного заведения Геннадий Юсим.

«Все ближе, чем кажется. В ТУ-154 погиб выпускник нашей школы Радик Закиров, артист хора им. Александрова. Вечная память», - написал Юсим.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря. Около 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета отметка самолета ТУ-154 Минобороны России пропала с экрана радаров. На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Список жертв катастрофы опубликован на сайте оборонного ведомства. Среди них оказались артисты ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и знаменитая «Доктор Лиза». Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу военно-космических сил России.

26 декабря объявлено в России днем национального траура.





