Ижевск. Удмуртия. Пока Новый год в Удмуртии продолжает заманчиво и долгожданно выглядывать из-за угла, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» во всю трудятся и думают, что бы еще разузнать этакого, чтобы скрасить Новый год каждого жителя республики. На этот раз предлагаем вам, вместе с пресс-службой министерства лесного хозяйства региона, узнать, как же правильно выбрать главное дерево в году, чтобы не было мучительно больно в оставшиеся 362 дня.

Знайте, главное, отправляясь за елкой, не забудьте обязательно захватить с собой крепкую веревку или шпагат – так удобнее будет нести покупку.

«При покупке елки, очень важно, обратить внимание на ее ствол. Желательно, чтобы он был толстым и, как и ветки, покрыт иголками. Ветви на стволе должны расти достаточно часто. О хорошем состоянии елочки говорит упругость ее ветвей, колючесть и темно-зеленый (не желтоватый) цвет хвои. Легонько потрите иголки между пальцами: если деревце свежее, то вы почувствуете легкую маслянистость и душистый запах хвои. Если же запаха нет, а иголки сухие на ощупь - скорее всего, она обморозилась», - говорится в сообщении.

Важно, чтобы ветки елки не гнулись, не ломались и не осыпались.

«Нужно стукнуть комлем (нижней частью ствола) по земле. Если вследствие такого действия на землю посыпались иголки, то можно смело не брать елку. Если же испытание прошло успешно, придирчиво осмотрите ствол на предмет нахождения на нем плесени, грибков и прочей нечистоты. При транспортировке елки, чтобы не повредить ветви, их нужно аккуратно прижать к стволу и закрепить веревкой, сеткой или обернуть мешковиной. При отсутствии последних купленное дерево нужно нести верхушкой назад - чтобы не обтрепать концы нижних веток», - советуют эксперты в министерстве лесного хозяйства.

Что же делать, если о праздничном настроении семьи и свои родных, близких вы позаботились, и купили елку заранее? Эксперты советуют просто хранить дерево в холоде: вывесив за окно или поставив на балкон.

«Однако даже если вы купили елочку непосредственно 31 декабря, то сразу вносить ее в теплое помещение, устанавливать и украшать не следует. Подержите ее несколько часов на холодном балконе или на лоджии, а затем вносите в квартиру. Внося елку в дом, сразу не разворачивайте, а постепенно согрейте до комнатной температуры, иначе может быстро осыпаться хвоя. Если вам все-таки не удалось поместить елку на хранение в "морозные" условия, то попробуйте такой рецепт: дня за два до установки опустите конец ствола в ведро с водой с добавлением 3- 4 столовых ложек глицерина. Это должно помочь вашей елочке с "адаптацией" и - в идеале - продлить ее жизнь», - уточняют в ведомстве.

Устанавливать елку не рекомендуют рядом с обогревателями, батареями и там, где ее может настигнуть прямой солнечный свет.

Вот еще несколько советов, чтобы ваше новогоднее домашнее дерево простояло максимально долго:

- воду, в которой стоит елка, добавить одну таблетку аспирина на четыре литра воды (не дает развиваться гнилостным бактериям, разрушающим ствол дерева), щепотку соли и ложку сахара (обеспечивают питание). Время от времени воду подливают, важно чтобы уровень воды был выше того места, где срезана кора;

- растворить в одном литре воды таблетку аспирина и 3 - 4 чайные ложки сахара. Этот раствор смешать в ведре с чистым песком. В приготовленный таким образом мокрый песок поставить елку так, чтобы ее оголенный корешок был углублен в песочную смесь на 15—20 сантиметров. Песок должен быть всегда влажным, поэтому его нужно поливать каждые 2-3 дня;

- поставить елку в емкость с водой, в которой предварительно растворить чайную ложку мочевины;

- поставить елку в емкость с водой, добавив в нее 0,5 чайной ложки лимонной кислоты (можно уксусной), ложку желатина или немного толченого мела;

- обернуть ствол в месте среза влажной тряпкой, которую нужно периодически смачивать;

- продлить жизнь срубленной елке поможет также добавление в воду глицерина (2 столовые ложки глицерина на 10 литров воды);

- можно смочить речной песок водой с добавлением нескольких кристаллов марганцовки (перманганат калия). Такая среда является микроудобрением для дерева. Елка даже может начать расти или пустить корни;

- в воду можно добавить удобрения для хвойных растений (дозировка и пропорции указаны в инструкции);

- питательный раствор для сохранения елки (пропорции приведены на ведро воды): 2 чайной ложки аммиачной селитры, 1 чайную ложку суперфосфата, 0.5 чайной ложки калийной селитры. Добавлять в воду по 1 столовую ложку раствора каждый день;

- обязательно нужно опрыскивать из пульверизатора время от времени веточки елки, это поможет деревцу подольше сохранить свежесть.

Счастливого вам Нового года!