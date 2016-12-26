Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Начинается последняя неделя этого года, и пока вы заняты предпраздничными хлопотами, информагентство «Сусанин» продолжает снабжать вас свежими и интересными новостями. Посмотрим, о чем же пишут наши коллеги из онлайн СМИ Удмуртии.

55-летний юбилей отметила Воткинская ГЭС, сообщает Votkinsk.net. За 55 лет гидростанция выработала 136 млрд кВт*ч электроэнергии, а во время строительства стала уникальной экспериментальной площадкой, на которой отрабатывались новейшие технологии строительства 60-х годов ХХ века.

Чтобы построить станцию, в октябре 1961 года даже пришлось перекрывать Каму, финальный этап перекрытия продолжался 4 часа.

Ижевчане обнаружили человеческий скелет в логу на улице 40 лет Победы. Об этом пишет «АиФ в Ижевске». Судя по всему, тело пролежало в трассе достаточно долго - от человека остались только обувь и кости. Личность погибшего еще предстоит установить.

Интернет газета «День» решили сравнить цены на елки на разных елочных базарах города. Журналисты исследовали базары у ТРК «Петровский», на улице Школьной и точки на Центральном рынке. В итоге выяснилось, что метровые елки в среднем продают за 500 рублей, полутораметровые деревца – за 700-800 рублей, за двухметровое берут 1000 рублей. Самые дешевые елки и сосны нашлись возле Центрального рынка – здесь новогоднее дерево можно приобрести за 300-500 рублей.

Российские школьники хуже всего знают историю родного края, пишет «Известия Удмуртской Республики». В исследовании, которое провел Рособрнадзор, приняли участие около 50 тысяч школьников. Вопросом теста, вызвавшем затруднения, оказалась просьба назвать хотя бы одного исторического деятеля из своего региона, жившего между IX и XVIII веками. «Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения», — говорится в заявлении главы НИКО и Всероссийских проверочных работ Сергея Станченко.

В обзоре использованы материалы:votkinsk.net, aifudm.net, day.org.ru,izvestiaur.ru