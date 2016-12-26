Ижевск. Удмуртия. Сегодня день рождения отмечает председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин. Ему исполняется 43 года.

Олег Гарин родился в поселке Игра. В 2001 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2003 - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук. Чемпион России по мотокроссу.

1990-1991 - руководитель кружка мотосекции Игринской станции юных техников.

1991-1995 - работник автоклуба Уральского автомобильного завода.

1995-2002 - заместитель директора, директор ООО «Вираж».

2002-2004 - директор по общим вопросам, директор ОАО «Игринское РТП».

2004-2006 - председатель Игринского районного Совета депутатов.

2006-2011 - глава муниципального образования «Игринский район».

2011-2014 - министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

апрель 2014 - сентябрь 2015 - заместитель Главы Администрации - Руководитель аппарата Администрации города Ижевска.

С 2015 года – председатель городской думы Ижевска.

Избирался депутатом Игринского районного Совета депутатов второго (1998-2002 гг.), третьего (2002-2006 гг.) и четвертого созыва (2006-2010гг.), депутатом Городской думы города Ижевска шестого созыва (2015-2020 гг.).

ИА "Сусанин" присоединяется к поздравлениям и желает всем именинникам этого дня всего самого наилучшего!