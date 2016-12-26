Ижевск. Удмуртия. В народе верили, что погода 26 декабря будет такой же, как в грядущем январе. Как пишет Astromeridian, ближайшие 12 дней предсказывали погоду на каждый месяц следующего года.

В церкви 26 декабря почитается память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии. Первым мучения принял Авксентий, пресвитер Аравийской церкви, который был заключен язычниками в темницу. Военачальник Евстратий, увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, также объявил себя христианином и был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии Евстратий и Авксентий были казнены. Далее о вере во Христа заявили также молодой воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего были приговорены к смерти. Есть и приметы, которые стоит отслеживать в этот день.

В народе говорили о том, что именно 26 декабря ведьмы собираются на посиделки и советуются между собой о том, как схватить солнце и истребить его. Нельзя было сквернословить26 декабря, поскольку ведьма на голову прямо с неба упадет. Не оставляли у входа веник, ибо приметы гласили, что нечисть его утащить могла для того чтобы использовать для поднятия снежных вихрей, которые заметут солнце. Не впрягали 26 декабря в сани белую лошадь, поскольку верили, что в противном случае в дом покойника привезешь.

В народных сказаниях ведьмы всегда изображались как старые и толстые бабы с растрепанными и седыми волосами, с длинными костлявыми руками. Ведьма умела оборачиваться кошкой, кобылой, безрогой коровой, змеей, курицей, собакой. Также она могли стать и неодушевленным предметом, например, иглой, клубком, копной сена, катящейся бочкой. У каждой ведьмы обычно было по 12 обликов. Существовали также ворожеи, которые покидали свое жилище, оборотившись птицами, дымом или вихрем. Именно поэтому, по поведению вихря часто судили о том, что ведьма рядом находится. Например, дым из трубы жилища ведьм никогда не был тихим и спокойным, а всегда вертелся клубами вне зависимости от погоды. Верили, что ведьмы могли летать не только на метле, но также на лопате или другой утвари, связанной с очагом, так как они колдовали перед печью. Говорили, если опрокинуть ухват печи, то ведьма не сможет колдовать. Если печную заслонку наоборот повернуть, то ведьма не вернется в дом, поскольку не сможет его отыскать. Именно колдуньям были подвластны урожаи и неурожаи, здоровье и болезни скота, погода.

Народные приметы на 26 декабря:

1. Какая погода 26 декабря, таким и январь будет.