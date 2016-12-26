Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев выступит с докладом о положении в республике перед депутатами регионального парламента. Мероприятие состоится в понедельник, 26 декабря, на внеочередной сессии Государственного Совета.

Онлайн трансляцию доклада можно будет смотреть на сайте информационного агентства «Сусанин» в 12:00.

Ежегодный доклад руководителя региона является своеобразным завершением политического года в республике. Александр Соловьев расскажет о социально-экономическом развитии Удмуртии и ответит на вопросы депутатов.