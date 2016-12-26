Великобритания. В Великобритании скончался известный певец Джордж Майкл. Как пишет Росбалт, исполнителю было 53 года.

Местные полицейские, по данным издания, отметили, что на теле артиста нет никаких признаков того, что смерть была насильственной.

Тело музыканта полиция обнаружила в его частном доме в графстве Оксфордшир. О том, что стало непосредственной причиной смерти Майкла, пока не сообщается.

В последний месяц музыкант работал над новым альбомом с диджеем Naughty Boy.

Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне в семье греческих эмигрантов. Его настоящее имя — Георгиос Кирьякос Панайоту. В 1987 году Джордж Майкл начал сольную карьеру. Уже в 1988 году он получил Grammy за исполненную в дуэте с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting. В 1989 году Майкл завоевал Grammy за альбом Faith.

В 1998 году Майкл был задержан за приставание к мужчине, который оказался полицейским. После этого певец признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.