Ижевск. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» набрал одно очко в домашней серии игр против «Динамо». Матчи закончились со счетом 2:2 и 5:4.

В первой игре два футболиста отличились дублями. В составе глазовчан забивал Разуванов, а за бело-голубых дважды отметился Бадретдинов.

Через день зрители увидели гораздо больше забитых мячей. Фукин, Вилде, Бадретдинов и дважды Сергеев поражали ворота «Прогрессса», результативными ударами за который отличились Разуванов, Оппер и Райхель и автогол записали на счет Бадретдинова.

На данный момент «Прогресс» располагается на 6-й строчке. В его активе 21 очко.