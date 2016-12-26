Сочи. Первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154 вылетел из Сочи в Москву. Об этом пишет Интерфакс.

«Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза», - цитирует издание слова представителя Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Между тем, у родственников погибших в авиакатастрофе начали брать биоматериалы. Интерфакс отмечает, что об этом сообщил заместитель министра обороны России Павел Попов.

«Проведены первые работы, связанные с забором биоматериалов, чтобы провести первые работы по анализу ДНК», - отметил Попов.

В Сочи прибыли 13 человек членов семей погибших, а через три часа специальный борт перевезет их в Москву.

В свою очередь мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что к поиску погибших на береговой линии подключены все сотрудники администрации и полиции: «Мы охватим всю береговую часть».

Предполагается, что фрагменты самолета и останки погибших может отнести в сторону Абхазии. Поэтому планируется расширить зону поисков.