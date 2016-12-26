Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» в очередном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги уступили санкт-петербургскому «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В самом начале игры счет открыл Кирилл Князев. Ближе к концу 20-минутки Антон Кочуров удвоил преимущество ижевского клуба. Во втором периоде Александр Шевченко сократил отставание динамовцев от «сталеваров», однако под занавес игрового отрезка Денис Иванов забил третью шайбу «Ижстали».

В третьем периоде Егор Парфенов и Сергей Шестаков заставили капитулировать голкипера хозяев льда, после чего игра перешла в овертайм, где удачливее оказались гости.

На исходе 5 минуты дополнительного тайма Артур Чувиляев мощным броском практически с синей линии подарил победу Санкт-Петербургскому «Динамо».

«Второй матч отдаем очки, отдаем полностью игры. Физическое состояние команды пока не позволяет на большее рассчитывать. И я не буду сглаживать углы, с такими вратарями мы вряд ли куда-то попадем. Я об этом и раньше говорил, но не выносил. Накипело. Прямые броски вратарь не ловит. Ни один, ни второй. Мы конечно продолжаем работать, пытаемся что-то менять. Команда не в очень хорошем физическом состоянии, ее хватает на период, на полтора, потом начинает проседать», - заявил после матча главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин.

На данный момент «сталевары» располагается на 19-й строчке в Высшей хоккейной лиге. В активе клуба из столицы Удмуртии 49 очков после 34 игр.

Ижсталь - Динамо СПб (голы и моменты)