Ижевск. Удмуртия. До Нового года в Ижевске осталось всего пять дней. А это значит, что пришло самое время начать, если не закупаться, то точно планировать закупки к праздничному столу.

Узнать, во сколько обойдется жителям Удмуртии их новогодний стол, поможет Удмуртстат, где назвали примерную цену затрат.

Для примера ведомство составило три набора продуктов для семьи из трех человек. Условно их назвали: «простой набор» (для малоимущих семей), «традиционный набор» (для семьи со средним достатком), «полный набор» (для семьи с высоким уровнем доходов).

«Простой набор» включил в себя винегрет, сельдь соленую, апельсины, и спиртной напиток (водка 0,5 литра). Его стоимость оценили в 538,73 рубля. В 2015 году эта сумма была на уровне 547,64 рублей.

В «Традиционный набор» вошли пельмени самолепные, салаты «сельдь под шубой» и «оливье», колбаса полукопченая, сыр твердых сортов, сок шоколадные конфеты, торт, яблоки и апельсины, игристое вино и водка. Его стоимость оценили в 2169,82 рублей. В прошлом году цена такого набора была на уровне 2153,48 рублей.

«Полный набор» включает в себя весть «традиционный набор» плюс мясные и рыбные деликатесы, икру лососевых рыб, колбасу сырокопченую, свежие огурцы и помидоры, орехи, мороженое, бананы, виноград, лимоны, бутылку вина столового и литр импортного пива. Стоимость такого «пакета» оценили в 5059,18 рублей. В 2015 году его стоимость оценили в 4926,72 рубля.

В составе «полного набора» самое большое повышение цен зафиксировали на мороженое (+22%), шоколад (+18%), сок фруктовый (+17%) и рыбные деликатесы (+16%).

Многие продукты в «традиционном наборе», напротив, подешевели. Цена на свинину, пшеничную муку, куриные яйца и репчатый лук по сравнению с декабрем 2015 года снизилась на 2-17%. Дешевле стали и входящие в набор апельсины, яблоки, торт, шоколадные конфеты.

В «простом наборе» подешевели все продукты, кроме картофеля и сельди. Картофель стал дороже на 9,5%.

Алкоголь, по сравнению с декабрем 2015 года подорожал незначительно.