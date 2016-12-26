Ижевск. Удмуртия. В ноябре Ижкомбанк начал проводить операции по банковским картам национальной платежной системы «Мир». Совсем скоро Банк будет не только обслуживать, но и выпускать эти карты.

Национальная платежная система «Мир» была создана государством с учетом особенностей российского финансового рынка. Она позволит обеспечить жителей России современным платежным инструментом, работа которого не зависит от внешних экономических и политических факторов. АО «НСПК» - оператор этой платежной системы на 100% принадлежит Банку России, что гарантирует наивысшие стандарты безопасности при проведении платежей.

Ижкомбанк стал ее участником 11 мая этого года, завершил подготовительные работы, и в настоящее время входит в число 166 российских банков, проводящих операции по картам «Мир».

Национальная платежная система сейчас активно развивается. Совсем скоро по картам «Мир», которые будет выпускать Ижкомбанк, можно будет совершать все необходимые операции. Держатели этих карт смогут оплачивать ими товары и услуги, снимать с них наличные и совершать различные платежи в сети банкоматов банка и через Интернет. Помимо этого, будут доступны дополнительные возможности: бонусная программа «Ижкомбанк. Бонус», привязанный к карте проездной в общественном городском транспорте. Картой можно будет оплатить питание в столовой и использовать как пропуск в организации (при наличии оборудования), где работает держатель карты.

За 26 лет своей работы Ижкомбанк зарекомендовал себя как стабильный и надежный региональный банк. Сегодня он продолжает совершенствовать свои сервисы и услуги, ориентируясь на самые высокие стандарты и требования.

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Лицензия ЦБ РФ №646. 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, т. 8 800 301-91-91, www.izhcombank.ru

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