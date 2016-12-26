Ижевск. Удмуртия. Ижевская спортивная школа «Импульс» получила статус олимпийского резерва. Об этом сообщает официальный сайт администрации столицы Удмуртии.

К этому званию учреждение стремилось более 10 лет. Сейчас школе собраны лучшие тренеры и спортсмены по велоспорту – шоссе и маунтинбайку.

«Приказом министерства спорта Российской Федерацией от 16 декабря 2016 года спортивной школа «Импульс» включена в перечень физкультурно–спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования «Олимпийский», - пишет пресс-служба города.

В сообщении также сказано, что высокое звание означает большую ответственность как для администрации, так и для тренерского состава.