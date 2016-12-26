Иркутск. Иркутская область. Еще четверых жителей Иркутской области арестовали по делу об отравлении «Боярышником». Как пишет РБК, ранее сообщалось о 19 задержанных

По словам собеседника агентства, Ленинский суд Иркутска рассмотрел семь ходатайств.

«По четырем принято решение об аресте фигурантов, еще по двум — о домашнем аресте. По одному задержанному принятие решения отложено на 72 часа», — сказали в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что с 18 по 23 декабря в Иркутской области от отравления контрафактным «Боярышником» пострадали 122 человека, 74 из них скончались. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело. В регионе объявили режим ЧС.