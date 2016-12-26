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Еще четверых жителей Иркутской области арестовали по делу об отравлении «Боярышником»

С 18 по 23 декабря в регионе от отравления контрафактом пострадали 122 человека, 74 из них скончались.

Еще четверых жителей Иркутской области арестовали по делу об отравлении «Боярышником»
Фото:Lenta.ru
алкоголь, происшествие


10:52

Иркутск. Иркутская область. Еще четверых жителей Иркутской области арестовали по делу об отравлении «Боярышником». Как пишет РБК, ранее сообщалось о 19 задержанных

По словам собеседника агентства, Ленинский суд Иркутска рассмотрел семь ходатайств.

«По четырем принято решение об аресте фигурантов, еще по двум — о домашнем аресте. По одному задержанному принятие решения отложено на 72 часа», — сказали в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что с 18 по 23 декабря в Иркутской области от отравления контрафактным «Боярышником» пострадали 122 человека, 74 из них скончались. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело. В регионе объявили режим ЧС.

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