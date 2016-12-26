Ижевск. Удмуртия. Находящегося в федеральном розыске преступника задержали полицейские Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Известно, что задержанного объявили в розыск в октябре 2016 года правоохранители Мордовии. Он совершил преступление, квалифицированное по части 2 статьи 139 УК России («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица»).

28 летнего ранее судимого уроженца Татарстана заключили под стражу.

«Информация о его задержании передана инициатору розыска», - сообщает пресс-служба правоохранительных органов.