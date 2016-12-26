Ижевск. Удмуртия. Полицейские Ижевска изъяли 35 тыс. бутылок косметического лосьона опасного для жизни. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, сейчас проводится органолептическое исследование продукции и проводится доследственная проверка.

Известно, что оптовая база находилась в Ленинском районе. Документы, сопровождающие оборот продукции и удостоверяющие легальность ее производства и оборота, отсутствовали.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъял: «Вита септ», «Лосьон косметический с экстрактом Красного перца», «Лосьон косметический Боярышник», «Лосьон косметический Березовые почки», «Лосьон косметический Хлебный Люкс», «Лосьон косметический Медовый» - объемом 0,1 литра.

Также полицейские направили запрос в региональный Минздрав, чтобы определить круг людей, употребляющих эту продукцию.

«В целях выявления лиц употребляющих товары данной группы в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики направлен запрос на предоставление сведений о лицах, доставленных в медицинские учреждения города с признаками острого алкогольного отравления и интоксикации», - уточняется в сообщении.

Также в пресс-службе сообщают, что на сегодняшний день в двух торговых точках обнаружили сопроводительные документы от имени этого же индивидуального предпринимателя. Бумаги указывают на сбыта вышеуказанных товарных объектов.

Напомним, в конце ноября 2016 года сотрудниками МВД по Удмуртской Республике была проведена оперативно-профилактическая операции «Алкоголь», в ходе которой из незаконного оборота было изъято 26525 литров контрафактоного спирта, возбуждено 5 уголовных дел и 86 административных производств.

Полицейские Удмуртии изъяли крупную партию спиртосодержащей жидкости

В преддверии новогодних праздников отмечается традиционный рост продаж контрафактного алкоголя, в этой связи МВД по Удмуртской Республике призывает граждан к бдительности.

Суррогат, опасный для здоровья, можно приобрести не только на оптовых рынках и сомнительных торговых точках, но и в розничных магазинах.

Напомним, ранее председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев предложил ввести ограничения на продажу спиртосодержащих жидкостей бытового и гигиенического назначения в новогодние праздники. Также власти Удмуртии предложили ужесточить требования к продаже такой продукции.

Если вам известны факты незаконного изготовления или реализации алкогольной продукции, сообщите по телефонам доверия МВД по Удмуртской Республике: 419-373, 419-474, 419-575, или по тел. 02.