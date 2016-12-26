Прага. Чехия. Президент Чешской республики Милош Земан пожелал жителям страны «опасной жизни» в 2017 году. Как пишет Ура, глава государства обратился с неофициальным поздравлением к соотечественникам в эфире местного радио.

В своей речи Земан признался, что ему скучно желать чехам доброго здоровья и банальных успехов.

«Вы знаете, что я вам пожелаю? Опасной жизни, полной рисков, полной сражений и, что самое главное, полной побед. Потому что без сражений вы не сможете одерживать победы», - цитирует издание слова чешского президента.

Стоит отметить, что поздравление Милоша Земана носило неофициальный характер. Перед нацией с поздравительной речью он выступит только 2 января.