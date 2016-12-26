Екатеринбург. Свердловская область. Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» одержали две выездные победы в рамках Высшей лиги. Как сообщает пресс-служба федерации хоккея с мячом России, воткинский коллектив встречался с командой «СКА-Свердловск».

Игра, проходившая 24 декабря, выдалась крайне упорной. На 4 забитых мяча «Знамени» соперники ответили тремя результативными атаками.

Вторая встреча для клуба из Удмуртской Республики получилась не такой нервной. Коллектив из Свердловска пропустил в свои ворота семь мячей, причем ответил только одним голом.

В итоге, 4:3 и 7:1 в пользу «Знамени». На данный момент команда находится на втором месте во второй группе Высшей лиги. После 10 игр в активе хоккеистов 23 очка.