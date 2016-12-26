Екатеринбург. Свердловская область. Хоспису №2 в Екатеринбурге присвоят имя Доктора Лизы. Как сообщает пресс-служба Городской думы, с таким предложением выступил глава города Евгений Ройзман.

«Доктор Лиза очень много сделала для открытия хосписа в Екатеринбурге. <…> Елизавета приезжала в наш город и накануне открытия паллиативного отделения. Тогда она долго беседовала с врачами и высказала несколько очень важных предложений по организации работы хосписа», – рассказал Евгений Ройзман.

Напомним, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка летела в Сирию, сопровождая груз с лекарствами для сирийских больниц, а также везла инвалидные коляски, которые были переданы из Екатеринбурга. Самолет Ту-154, на борту которого находилась Доктор Лиза, а также российские военные, журналисты и артисты, рухнул в Черное море накануне, 25 декабря.