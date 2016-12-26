Ижевск. Удмуртия. 32-летнего жителя Ижевска задержали на улице Ленина сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, при личном досмотре у него нашли и изъяли синтетический наркотик.

В ходе обыска квартиры по месту жительства у него нашли и изъяли еще 400 граммов запрещенных веществ.

Также полицейские установили причастность ижевчанина к сбыту наркотических средств путем «закладок» на территории Ижевска.

Официально подозреваемый нигде не работал.

Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе. В отношении него возбудили уголовные дела по факту покушения на сбыт наркотический средств в крупном и особо крупном размере.