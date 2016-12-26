Ижевск. Удмуртия. Детская школа искусств №2 имени Чайковского принесла соболезнования семье выпускника Радика Закирова, погибшего в сочинской авиакатастрофе над Черным морем. Соответствующее сообщение опубликовала на странице в «Фейсбуке» специалист по связям с общественностью учебного заведения Елена Тимофеева.

«Примите наши искренние соболезнования. К сожалению, словами трудно залечить в сердце страшную рану. Однако светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти. В эту горькую минуту разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами. Светлая память!» - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в авиакатастрофе ТУ-154 в Сочи погиб выпускник детской школы искусств №2 Ижевска Радик Закиров. Об этом в воскресенье, 25 декабря, написал на своей странице в Фейсбуке директор учебного заведения Геннадий Юсим.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря. Около 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета отметка самолета ТУ-154 Минобороны России пропала с экрана радаров. На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Список жертв катастрофы опубликован на сайте оборонного ведомства. Среди них оказались артисты ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и знаменитая «Доктор Лиза». Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу военно-космических сил России. 26 декабря объявлено в России днем национального траура.