Глазов. Удмуртия. В Глазове мужчина откусил часть уха посетителю кафе. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, после конфликта он вернулся к себе за столик и продолжил распивать спиртное.

Известно, что в полицию позвонил администратор заведения с сообщил о драке, в которой участвовали местные жители. На место приехал экипаж ОВО.

В итоге потерпевшему оказали медицинскую помощь, а злоумышленника доставили в отдел полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).