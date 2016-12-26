Москва. В России запретили розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Продажу продукции с содержание спирта более 25% приостановили на 30 суток. При этом парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости под запрет не попадают.

Стоит отметить, что с 18 по 23 декабря в Иркутской области от отравления контрафактным «Боярышником» пострадали 122 человека, 74 из них скончались. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело. В регионе объявили режим ЧС.