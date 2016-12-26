Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии готовятся к новогодним праздникам. Многим из тех, кто решит встретить 2017 год за пределами республики, придется внести в планы своего путешествия авиаперелет в Москву. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» изучили стоимость билетов на перелеты по московскому направлению и обратно из аэропорта Ижевска и ближайших к нему авиагаваней.

Сбор информации осуществлен с помощью портала aviasales.ru. Цены на самые доступные на момент запроса билеты приведены по состоянию на 12:30 мск, 26 декабря. По условиям поиска, вылет в Москву запланирован на вечер 30 декабря, вылет обратно – на 2 января.

Самый дорогой билет до Москвы и обратно жителям Удмуртии предлагает авиакомпания «Ижавиа». За перелет из Ижевска в столицу России придется заплатить 14574 рублей.

Перелет в российскую столицу из Уфы и возвращение в нее рейсом авиакомпании Utair обойдется в 9620 рублей. Немного дешевле будет стоимость трансферта в оба конца из Перми. Лоукостер «Победа» предлагает билет на этом направлении по 7444 рублей.

Отправиться в путешествие из популярного у жителей Удмуртии аэропорта «Бегишево» в пригороде Набережных Челнов можно за 5812 рублей туда и обратно. За эти деньги вас доставят на самолете «Победы». Еще ниже цена на московском направлении в аэропорту Казани. Авиакомпания Nordwind Airlines предлагает перелет из столицы Татарстана в столицу России и обратно за 4335 рублей.