Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ВТБ24 начал выплату возмещения по вкладам клиентам «Татфондбанка». Об этом сообщает пресс-служба банка.

«ВТБ24, действующий от имени агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, 26 декабря 2016 года начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Татфондбанка». Банк осуществляет выплату возмещения по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности», - говорится в официальном сообщении.

Помимо Ижевска выплаты страхового возмещения производятся в следующих городах: Москва, Уфа, Йошкар-Ола, Саратов, Самара, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Ярославль, Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Стоит обратить внимание на то, что ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с Н-С.

Уточнить отделения ВТБ24, в которых производятся данные операции, можно на официальном сайте банка в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».

«Возмещение выплачивается в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб», - уточняют в банке.