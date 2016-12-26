Минск. Белоруссия. Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко отказался стать главой государства. Как пишет РГ, 12-летний Коля заявил об этом, отвечая на вопрос его ровесника – 11-летнего юного журналиста из поселка Артемовский под Владивостоком.

«Я, наверное, не очень бы хотел стать президентом. Очень сложная жизнь тогда будет. Не уверен, что я готов к ней», - отметил мальчик.

Коля Лукашенко рассказал, что «еще не определился», какую профессию выбрать. По его словам, он думает о том, чтобы стать врачом или «сделать военную карьеру».

Гостю из России, который приехал в Минск, чтобы сделать телесюжет, показали резиденцию белорусского лидера и традиционное новогоднее представление, а еще подарили видеокамеру.