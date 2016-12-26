Сочи. Федеральная служба безопасности России назвала 4 основные версии причин крушения самолета Ту-154 в Сочи. Как пишет НТВ, при этом сообщается, что признаков теракта на борту специалисты не нашли.

По данным ведомства, основными версиями катастрофы являются: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

«По состоянию на настоящий момент, установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы», - цитирует издание слова представителя ФСБ.

Напомним, Ту-154, направлявшийся в Сирию, рухнул в Черное море недалеко от Сочи накануне, 25 декабря. На борту находились 92 человека: 9 журналистов, 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».