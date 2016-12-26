Ижевск. Удмуртия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф. Список женской сборной опубликовали на официальном сайте Союза биатлонистов России.

4–й этап пройдет в Германии с 5 по 8 января.

Помимо Ульяны Кайшевой в состав вошли Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина и Ирина Услугина.

Также тренерский штаб определился с составом стреляющих лыжниц, которые поедут на этап кубка IBU, который пройдет в итальянском Мартелле.

«Состав сборной на 4–й этап Кубка IBU: Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова, Светлана Миронова и Ирина Старых», - говорится в сообщении пресс-службы.