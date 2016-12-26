Киясово. Удмуртия. Настоящее новогоднее чудо детям из социально-реабилитационного центра в Киясово подарили сотрудники агрохолдинга КОМОС ГРУПП. Ребята не только получили индивидуальные подарки от Деда Мороза, но и побывали на сказочном новогоднем представлении.

Традиционная благотворительная акция «Настоящее чудо» в КОМОС ГРУПП стартовала в начале декабря. Все воспитанники центра, а их здесь почти 40 человек, написали письма Деду Морозу. Кто-то из ребят мечтал о телефоне, кто-то - о большой красной машине, а кто-то - об огромной коробке с шоколадками. Открытки с желаниями повесили на елке в холле КОМОС ГРУПП, и сотрудники управляющей компании осуществили мечты детей. А 23 декабря в Киясово приехали самые настоящие Дед Мороз со Снегурочкой и целым мешком подарков.

Акция Настоящее чудо от КОМОС ГРУПП

Каждый ребенок получил именно то, о чем мечтал. А в самом конце праздника Дед Мороз преподнес ребятам еще один сюрприз - поездку в Ижевск на сказочное новогоднее представление «Летучий корабль» в Театре оперы и балета. Эта театральная постановка - большая и красочная премьера театра. Ощутимую помощь в реализации масштабного музыкального проекта оказал агрохолдинг «КОМОС ГРУПП».

Акция Настоящее чудо от КОМОС ГРУПП