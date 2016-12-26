Брюссель. Бельгия. Европейская комиссии (ЕК) попросила Facebook и Google бороться с дезинформацией в сети и удалять фейковые новости. Глава комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что доверие является наиболее важным активом интернет-ресурсов, сообщают Известия.

Юнкер уверен, что социальные СМИ должны установить стандарты для избежания различных манипуляций.

Ранее Христианско-демократический союз и СДПГ заявили о планах внести законопроект, который обяжет социальные сети бороться с ложными сообщениями в интернете. При отказе от удаления фейковых новостей интернет-ресурсам будет грозить штраф до 500 тыс. евро.