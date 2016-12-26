Ижевск. Удмуртия. Подготовка к отопительному периоду 2017/18 годов в Удмуртии начнется в марте следующего года. Как сообщает пресс-служба главы и регионального кабинет министров, такое решение приняли на итоговом заседании межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода при правительстве республики.

Практика ранней подготовки к зимнему отопительному периоду была отработана в родниковом крае в 2016 году – перечень объектов ЖКХ, подлежащих модернизации, был сформирован в марте, базовый организационный документ – подписан 25 апреля текущего года.

По мнению экспертов, следующий отопительный сезон в Удмуртии имеет все шансы пройти ещё более управляемо, чем этот.

«Основой этого должен стать опыт межведомственного взаимодействия, наработанный в 2016 году, а также увеличение финансирования мероприятий по подготовке к отопительному периоду», - говорится в сообщении пресс-службы.

В бюджете на 2017 год на эти цели заложено 100 млн рублей, что на 60 процентов выше уровня 2016 года. В Ижевске на дальнейшую модернизацию сетей ЖКХ за счёт различных источников финансирования будет направлено около 500 млн рублей.