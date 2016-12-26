Москва. Напившийся мигрант в Москве отломал шлагбаум и метнул его в товарищей. Как пишут Вести, группа приезжих весело отпраздновала католическое Рождество.

Инцидент, произошедший у одного из домов на северо-западе Москвы, попал в объектив видеокамеры. Трое из приятелей прошли вперед, а рассерженный четвертый бросил в них шлагбаум.

Пьяный гастарбайтер ломает шлагбаум

Предположительно, герои ролика – выходцы из Средней Азии. Трое мужчин, более уверенно державшиеся на ногах, прошли вперед, а отставший от них четвертый повис на шлагбауме, который в итоге сломался.

Мужчина не растерялся и отправился вслед за приятелями, кинув в них огромную балку.